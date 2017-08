Meinem Kind den Umgang mit einem Kind aus einer rechtsradikalen Familie verbieten?

BAYERN 3 Hörerin Laura hat uns mit folgendem Problem geschrieben:

Ich verurteile so eine Einstellung total, aber unsere Jungs verstehen sich einfach so gut. Was soll ich tun? Den Umgang verbieten? Meinem Sohn quasi seinen Freund "wegnehmen", oder über die Sache hinwegsehen - der Junge kann ja nichts für seine Eltern.