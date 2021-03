Soll ich meine Herkunft bei den Eltern offensiv ansprechen?

Lehrer und Lehrerinnen machen keine Fehler - die finden sie höchstens bei anderen. Das ist ihr Job - und so "unfehlbar" haben wir sie wohl auch oft abgespeichert. Ein Problem für BAYERN 3 Hörerin Maja, der da ganz genau auf die Finger geschaut wird. Sie kommt ursprünglich aus Polen, lebt seit 14 Jahren in Deutschland und unterrichtet an einer Grundschule in Bayern. Wenn ihr Fehler passieren – in der Rechtschreibung oder Grammatik – reagieren manche Eltern empfindlich. Das verunsichert sie. Die Akzeptanz von Lehrern mit Migrationshintergrund ist alles andere als einfach. Soll sie ihre Herkunft offen ansprechen?