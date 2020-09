... meinen Eltern sagen, dass ich es echt gut fände, wenn sie sich trennen?

Die Story:

Ich bin 21 und wohne aktuell noch zu Hause bei meinen Eltern. Schon seit längerer Zeit beobachte ich, dass meine Eltern nicht mehr glücklich sind. Sie sind seit 29 Jahren verheiratet, aber wenn ich mich recht erinnere, streiten sie seit gut 10 Jahren am laufenden Band. Also mit einer harmonischen Beziehung hat das nichts mehr zu tun. Die beiden haben auch keine gemeinsamen Interessen und sie fahren auch schon seit Jahren nicht mehr gemeinsam in den Urlaub. Mein Vater meinte mal, sie kommen im Urlaub nicht so gut klar miteinander, wegen der unterschiedlichen Interessen, darum fahren sie lieber getrennt und jeder kann machen was er will. Ich habe das Gefühl, dass mein Vater schon was Anderes am Laufen hat. Allerdings kann er sich trotzdem nicht von meiner Mutter trennen. Ich glaube, dass da auch an mir liegt. Er will mich nicht verletzten. Aber eigentlich würde ich meinem Vater gerne sagen: Wenn du denkst, ich bekomme das nicht mit, das tu ich wohl - und wegen mir müsst ihr das Theater nicht weiterspielen."

Die Frage:

Soll ich oder soll ich nicht, meinen Eltern sagen, dass ich es gut fände, wenn sie sich trennen?

