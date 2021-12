Soll ich meinen sehr gut bezahlten Job aufgeben – damit ich nicht mehr mit meinem Bruder zusammenarbeiten muss?

BAYERN 3 Hörer Matthias hat einen gut bezahlten Job, der ihm auch noch Spaß macht – für viele eine Traum-Kombi. Der einzige Haken: Er arbeitet mit seinem Bruder in einem Büro und das sorgt für Konflikte. Matthias empfindet seinen Bruder als äußerst dominant und stößt bei ihm immer wieder an seine Grenzen. Was soll er tun?