Soll ich unsere Mieter mitten in der Coronakrise vor die Tür setzen?

In diesen Zeiten eine neue Bleibe suchen, ist gar nicht so leicht. BAYERN 3 Hörerin Manuela steckt deswegen in einer Zwickmühle: Sie lebt mit ihrer Familie in einem Haus. Im Dach ist eine Einliegerwohnung, in der seit Jahren ein Pärchen wohnt. Der Mietvertrag ist ein Zeitvertrag, der demnächst ausläuft. Manuela ist mit dem dritten Kind schwanger und bräuchte den Platz im Dachgeschoss. Aber soll sie ihre Mieter wirklich mitten in der Krise vor die Tür setzen?