Soll ich zehn Tage mit meiner Patchwork-Familie in den Urlaub fahren?

BAYERN 3 Hörerin Hannah und ihr Freund wollen nach einigen coronabedingt ausgefallenen Urlauben endlich mal wieder wegfahren. Er möchte mit ihr und den Kids in ein all-inclusive Familienhotel, sie ist eher die Rucksackreisende. Für eine Woche wäre das für sie noch okay, jetzt will ihr Freund aber länger bleiben. Was soll sie tun?