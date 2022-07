Soll ich meine Schwiegereltern im Geschenke-Wahnsinn bremsen?

Meine Schwiegereltern und unsere beiden Kinder (3 und 6) haben ein super Verhältnis. Das liegt sicher daran, dass sie sich regelmäßig sehen - im Schnitt so alle zwei Wochen. Inzwischen hat es sich allerdings eingebürgert, dass die Großeltern jedes Mal Geschenke mitbringen. Am Anfang fand ich das noch ganz nett, aber inzwischen ist mir das einfach zu viel. Es muss doch nicht sein, dass ein Besuch von Oma und Opa automatisch mit einem Geschenk verbunden ist. Einmal hab ich es gewagt, das anzusprechen. Dann waren beide beleidigt - und haben weiter gemacht wie vorher. Es würde ihnen Freude machen und den Kindern ja auch, meinten sie. Das stimmt auch - natürlich freuen sich die Kinder - aber die würden sich auch über Gummibärchen als Abendessen freuen! Und ich möchte nicht, dass sie mit einem solchen Konsumirrsinn aufwachsen. Getoppt wurde das jetzt von zwei aufblasbaren Riesen-Flamingos, die wir mit in Urlaub nehmen sollen. Meine Frau sieht das nicht ganz so eng - aber ich möchte nicht, dass das so weiter geht.