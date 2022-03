Soll ich von meinem Freund erwarten, dass er zu mir zieht?

BAYERN 3 Hörerin Annalena steckt in der Klemme. Eigentlich wollte sie mit ihrem Freund zusammenziehen, aber dann musste sie jobtechnisch vergangenes Jahr umziehen und wohnt jetzt in einer Kleinstadt - zwei Stunden von München entfernt. Sie hat sich dort gut eingelebt und möchte weiterhin dort wohnen; ihr Freund möchte aber in der Großstadt bleiben. Eine Fernbeziehung kommt für beide nicht in Frage. Was also tun?