Soll ich in meiner Arbeit von einer längeren Kinderwunschbehandlung und Fehlgeburten erzählen?

BAYERN 3 Hörerin Christina ist in Behandlung, um sich und ihrem Mann den langgehegten Kinderwunsch zu erfüllen. Sie hatte bereits zwei Fehlgeburten und würde darüber gerne ganz offen auch in der Arbeit reden, denn sie möchte einerseits solche Tabuthemen brechen, aber andererseits hat sie Angst vor Nachteilen. Was soll sie tun?