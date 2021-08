"Marry You" und "Hallelujah" - du weißt schon, worum es in diesen Songs wirklich geht?

Bruno Mars trällert "Marry You", die Pentatonix hauchen "Hallelujah" und Lady Gaga setzt ihr "Poker Face" auf. Aber: In all diesen Songs geht es gar nicht um das, was du bislang vielleicht dachtest. Und bevor du auf den DJ auf deiner Hochzeit nach "I Will Always Love You" fragst, checke besser die nächsten Zeilen ;-)

1. "You're Beautiful" von James Blunt

"You're Beautiful" - James Blunt schmachtet und himmelt eine wunderhübsche Frau an. Trotzdem ist sein Hit aus dem Jahr 2004 kein klassisches Liebeslied, sondern eine Geschichte ohne Happy End. Denn die beiden finden nie zusammen: "Ich weiß nicht, was ich tun soll. Denn ich werde niemals mit dir zusammen sein.

2. "Marry You" von Bruno Mars

"Marry You" - Dieser Hit von Bruno Mars läuft auf jeder Hochzeitsparty. Ist naheliegend, das Wort "heiraten" steckt ja schon im Titel. Wenn du dir den Text etwas aufmerksamer durchliest, kommst du aber schnell dahinter: Hier wird nicht aus Liebe geheiratet, sondern aus Langeweile und der spontanen Lust, etwas Verrücktes zu tun. Ganz nüchtern ist hier auch niemand. Der Ehevertrag liest sich so: "Wenn wir aufwachen und du Schluss machen willst, ist das in Ordnung."

3. "Hallelujah" u.a. von den Pentatonix

3. "Hallelujah" (Original: Leonard Cohen) wird gerne auf Hochzeiten und Taufen gespielt, hat aber einen sehr düsteren Text, in den du sehr viel hineininterpretieren kannst. Es geht um Glauben und Liebe, das ist klar. Eine Zeile lautet etwa: "Alles, was ich je von der Liebe gelernt habe, ist herauszufinden, wie man jemanden erschießt, der einen übertreffen konnte."

4. "I Will Always Love You" von Whitney Houston

Nein, "I Will Always Love You" ist kein Liebeslied, sondern genau das Gegenteil. Sie liebt ihn, das ist absolut unmissverständlich. Problem: Er liebt sie nicht – und deshalb geht sie. In dem Hit aus dem Film "Bodyguard" gehts also um eine Trennung. Trotzdem läuft der Song auf vielen Hochzeitspartys.