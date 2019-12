Der BAYERN 3 Christmas-Mix bei Spotify

Die BAYERN 3 Musikredaktion hat für euch 46 ausgesuchte Weihnachtssongs in eine Spotify-Playlist gepackt. Mit dabei sind viele Klassiker (Chris Rea mit "Driving Home For Christmas"), aber auch Christmas-Hits, die ihr vielleicht noch nicht kennt (Jonas Brothers, "Like It's Christmas").

Also: Ab aufs Sofa, Spekulatius essen, Glühwein trinken und dazu den BAYERN 3 Christmas-Mix bei Spotify hören. Wichtig: Ihr müsst kein Spotify-Premium-Abo haben, um euch die Playlist anhören zu können.

BAYERN 3 Christmas-Mix bei Spotify