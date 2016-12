Diese 10 Märkte haben auch nach Weihnachten noch geöffnet!

Bild: colourbox 28.12.2016 Weihnachten ist vorbei - und deswegen haben mittlerweile auch die meisten Christkindlmärkte dichtgemacht. Aber eben nicht alle. Falls du gerade jetzt zwischen Weihnachten und Silvester etwas mehr Zeit hast, dann gibt's hier die Aftershow in Sachen Eislaufen, Glühwein & Pferdekutschen.

1. Münchner Eiszauber Noch bis zum 15. Januar hat der Münchner Eiszauber geöffnet. In der Landeshauptstadt kannst du u.a. täglich von 10.30 Uhr bis 22.00 Uhr am Karlsplatz (Stachus) Eislaufen. Für 3,50 Euro können Kinder (1 Euro mehr für Erwachsene) bis zu 2 1/2 Stunden aufs Eis. Infos: http://www.muenchnereiszauber.de/index.htm

Bild: dpa/picture-alliance Münchner Eiszauber

2. Eisbahndisco in Würzburg Immer am ersten Freitag im Monat (noch bis März 2017) kannst du auf der Eisbahn am Nigglweg gechillt deine Runden drehen. Ein DJ legt auf. Für Kinder kostet das ganze 2 Euro, für Erwachsene das Doppelte. Infos: http://www.wuerzburg.de/de/themen/jugend-familie/kinder-jugend-familienarbeit/m_439215

3. Neujahrsmarkt in Ansbach Zum Jahreswechsel gibt es rund um das Stadthaus einen kleinen Neujahrsmarkt. Wenn du also immer noch Lust auf Waffeln, Glühwein und Crêpes hast, bekommst du vom 28.12. bis 07.01. von 11 bis 19 Uhr Gelegenheit dazu. Infos: http://www.weihnachtsmarkt-ansbach.de/

4. Weihnachtshof in Dinkelsbühl Seit ein paar Jahren geht der Weihnachtsmarkt im Innenhof des Alten Rathaus in eine zweite Runde. Für Dinkelsbühler und ihre Gäste gibt es einen Weihnachtshof mit Glühwein- und Bratwurststand; auch der Rechenmacher ist noch da. Täglich bis zum 01.01., immer von 13-19 Uhr (Silvester bis 17.00). Infos: http://www.tourismus-dinkelsbuehl.de/events-erlebnis/weihnachtsmarkt/weihnachtshof/

Bild: dpa/picture-alliance Weihnachtshof in Dinkelsbühl

5. Feuerzangenbowle in Nürnberg Du kannst von Feuerzangenbowle nicht genug bekommen? Reichlich gibt's in Nürnberg bei der größten Feuerzangenbowle der Welt. Insgesamt 9.000 Liter befinden sich in dem gigantischen Kessel. Wann? Täglich bis Silvester. Normalerweise bis 21 Uhr, am Wochenende bis 23 Uhr und zum Jahreswechsel sogar bis 3 Uhr. Infos: http://www.nuernberger-feuerzangenbowle.de/

Bild: Nürnberger Feuerzangenbowle Die größte Feuerzangenbowle der Welt

6. Wintermarkt am Flughafen München Bis zum 30.12. kannst du jeden Tag bis 21 Uhr auf dem Wintermarkt am Flughafen (zwischen Terminal 1+2) Glühwein trinken, Crêpes futtern oder in einem kleinen Tannenwald Eislaufen. Außerdem gibt's am Mittwoch Kinderzauberei zwischen 16 und 17 Uhr. Infos: http://www.munich-airport.de/de/consumer/erlebnis/events/mac_forum/weihnachtsmarkt2016/index.jsp

7. Berchtesgadener Advent Die vierte Kerze brennt zwar schon seit geraumer Zeit, aber beim Berchtesgadener Advent kannst du noch bis Silvester Pferdekutsche fahren, Glühwein trinken, und Waffeln essen. Die rund 40 Adventshütten öffnen zwischen 12 und 18 Uhr. Infos: http://www.berchtesgadener-advent.com/

8. Adventszauber Ingolstadt Bummel über einen der ältesten Christkindlmärkte Deutschlands vor dem mittelalterlichen Herzogskasten, mach einen Spaziergang auf dem Krippenweg, geh Eislaufen auf dem Paradeplatz vor der Kulisse des Neuen Schlosses, trink ein Glühwein an einem der Stände in der weihnachtlich geschmückten Fußgängerzone - und das auch jetzt noch Weihnachten. Täglich bis zum 8. Januar. Bis 20 Uhr. Am Wochenende bis 21 Uhr. Infos: http://www.ingolstadt-tourismus.de/veranstaltungen/feste-maerkte-und-messen/adventszauber.html

9. Gersthofer Winterglühen Glühwein trinken, Waffeln essen und mit Freunden treffen, das kannst du beim Gersthofer Winterglühen noch bis kommenden Freitag, 30.12. - immer bis 21 Uhr. Außerdem kannst du bis zum 08.01. beim Wintertraum Gersthofen jden Tag bis 20.00 Uhr Schlittschuhlaufen. Erwachsene zahlen 2,50 Euro, Kinder ein Euro weniger. Info: http://www.winterglühen.de/

Bild: dpa/picture-alliance Schlittschuhlaufen

10. Volkacher Winterzauber 2017 Fränkischer Glühwein, Stockbrotbacken, Zaubertheater und ein Feuerwerk - gibt's alles in Volkach. Aber erst im neuen Jahr ;-) Los geht's direkt am 1. Januar. Das Feuerwerk findet zum Abschluss des Winterzaubers am Drei-Königs-Tags um 19.00 Uhr statt. Infos: http://www.volkach.de/veranstaltungen_detail_de,,7113,detail.html

Kurzzusammenfassung Weihnachten ist vorbei - und deswegen haben mittlerweile auch die meisten Christkindlmärkte dichtgemacht. Aber eben nicht alle. Falls du gerade jetzt zwischen Weihnachten und Silvester etwas mehr Zeit hast, dann gibt's hier die Aftershow in Sachen Eislaufen, Glühwein & Pferdekutschen.