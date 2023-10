0-DE-1234567: Was bedeutet der Stempel auf dem Ei?

Stempel auf dem Ei: Was bedeutet der Code?

Bio oder Freiland? Kommt das Ei aus der Haltungsform, die auf dem Karton angegeben ist? Das erkennt ihr an der ersten Stelle des Stempels. Die 0 steht für Ökologische Haltung, die 1 für Freilandhaltung, die 2 für Bodenhaltung. Dann folgen zwei Buchstaben - das ist die Länderkennung. Daran erkennst du, aus welchem Land die Eier stammen. DE, klar, steht für Deutschland, AT für Österreich, NL für Niederlande, FR für Frankreich und so weiter. Das Herkunftsland lässt sich eigentlich ganz gut erraten.

Wenn du es innerhalb Deutschlands noch genauer wissen willst, checke die ersten beiden Zahlen nach der Länderkennung - also nach dem DE. Bayern ist 09. (01 = Schleswig Holstein, 02 = Hamburg, 03 = Niedersachsen, 04 = Bremen, 05 = Nordrhein-Westfalen, 06 = Hessen, 07 = Rheinland-Pfalz, 08 = Baden-Württemberg, 10 = Saarland, 11 = Berlin, 12 = Brandenburg, 13 = Mecklenburg-Vorpommern, 14 = Sachsen, 15 = Sachsen-Anhalt, 16 = Thüringen).

