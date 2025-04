So bist du und deine Familie auf Reisen gut versichert

Plötzlich krank im Urlaub. Nicht cool - und vor allem kann das auch richtig teuer werden. Der Grund: Eure normale Krankenversicherung gilt meist nur innerhalb Deutschlands. Eine Auslandreise-Krankenversicherung springt in vielen Fällen im Ausland ein, wenn es richtig Geld kostet: Beim Arzt, im Krankenhaus oder für einen möglichen Rücktransport - auch bei euren Kindern oder Familienmitgliedern. Die gute Nachricht: Sehr gute Versicherungen kosten nicht viel.

Brauche ich eine Auslandsreise-Krankenversicherung?

Ob Erkältung oder eine größere Verletzung: Wenn ihr im Ausland zum Arzt müsst, kann das teuer werden. Was die (gesetzliche) Krankenversicherung zu Hause abdeckt, gilt in anderen europäischen Ländern nur zum Teil, bei Reisen in ferne Länder oft gar nicht. Und auch für Rücktransporte - egal von wo - werden ohne spezielle Auslandsreise-Krankenversicherungen keine Kosten übernommen.