SUP: Auf welchen Seen und Flüssen dürft ihr fahren?

Kaum ein Wassersport ist in Bayern gerade so im Kommen wie Stand-Up-Paddeln. Besonders bei gutem Wetter macht es super viel Spaß über das Wasser zu gleiten und die Aussicht zu genießen. Aber nicht überall in Bayern sind die SUPs gerne gesehen. Wir verraten euch, wo ihr aufs Stand-Up-Paddle verzichten solltet.

Wer schon mal versucht hat, auf einem Stand-Up-Paddle das Gleichgewicht zu halten, weiß: Gar nicht so einfach! Aber wenn man den Dreh erstmal raus hat, gibt es kaum etwas schöneres. So ein Ausblick von mitten auf dem See oder Fluss ist schon was ganz besonderes. Und sportlich obendrauf!

Stand-Up-Paddle längst Trend in Bayern

Inzwischen boomt die Trend-Sportart in Bayern. Günstige Boards gibt es sogar immer mal wieder bei Discountern. Und wer neu ist, kann sich die Technik super in Kursen beibringen lassen. Aber nicht überall darf man einfach so die sportliche Luftmatratze ins Wasser lassen und lospaddeln. In Schleusen darf man mit seinem SUP gar nicht erst rein und auf Schiffahrtsstraßen gelten besondere Regeln. Was wo gilt, erfahrt ihr zum Beispiel beim Bayerischen Kanu-Verband.