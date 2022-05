Tankrabatt ab Juni: Soll ich jetzt noch mit dem Tanken warten?

Die Steuern auf Benzin und Diesel werden für drei Monate gesenkt. Damit reagiert die Bundesregierung auf die stark gestiegenen Kraftstoffpreise seit dem Beginn des Kriegs in der Ukraine. Der Tankrabatt ist Teil des Energiepreis-Entlastungspakets. Die wichtigsten Fragen und Antworten lest ihr hier.

Wann kommt der Tankrabatt für Benzin & Diesel?

Die befristete Absenkung der Energiesteuer tritt am 1. Juni in Kraft. Das bedeutet aber nicht, dass um Mitternacht die Preise an allen Tankstellen billiger werden. Tankstellen könnten in den ersten Juni-Tagen immer noch Sprit zum alten Preis verkaufen, den sie im Vormonat eingekauft haben.

Außerdem:

Bekanntlich bestimmt die Nachfrage den Preis und so kann es sein, dass bei dem erwarteten Ansturm auf die Tankstellen auch die Preise nur zögerlich fallen." (Auto Club Europa in einer Pressemitteilung)

Wie lange gilt der Tankrabatt?

Der Tankrabatt gilt für einen Zeitraum von drei Monaten. Am 1. September läuft die Sonderregelung aus, und es wird wieder der bisherige Steuersatz erhoben.

Um wie viel Cent sinken Benzin- und Dieselpreise?

Angenommen, der Tankrabatt wird von den Mineralölkonzernen eins zu eins weitergegeben, dann verbilligen sich Benzin und Diesel deutlich:

- Benzin um rund 35 Cent je Liter (30 Cent Senkung der Energiesteuer plus 5 Cent Ersparnis bei der Mehrwertsteuer)

- Diesel um rund 17 Cent je Liter (14 Cent Senkung der Energiesteuer plus 3 Cent Ersparnis bei der Mehrwertsteuer)

- Erdgas (CNG/LNG) verringert sich um 4,54 €/MWh (dies entspricht 6,16 ct/kg)

- Flüssiggas (LPG) wird um 238,94 €/1.000 kg billiger (dies entspricht ca. 12,66 ct/Liter

Soll ich mit dem Tanken jetzt noch bis zum 1. Juni warten?

Das hängt davon ab, wieviel Benzin du noch im Tank hast. Was du auf keinen Fall tun solltest: Die letzten Tage auf Reserve und den Tank nahezu leer fahren. Denn am 1. Juni dürfte der Ansturm auf Tankstellen so groß sein wie selten, Experten erwarten lange Warteschlangen.

Die Leute werden Ende Mai darauf verzichten, ihre Autos vollzutanken, sie kommen dann am 1. Juni." (Duraid El Obeid, Bundesverbands Freier Tankstellen)

Möglicherweise könnte auch einige Tankstellen Kraftstoff ausgehen.

Vorübergehende Engpässe an den Stationen sind nicht komplett auszuschließen." (Christian Küchen, Verbandes Fuels und Energie, in der Rheinische Post)