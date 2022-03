Günstigere Tankstelle: Wie viele Kilometer Umweg lohnen sich?

Wenn du aktuell auf dem Weg in die Arbeit an einer Tankstelle vorbeikommst, dann traust du deinen Augen kaum: Die Preise klettern von Stunde zu Stunde: 2 Euro 32 für einen Liter Kraftstoff? WTF? Ein bisschen sparen kannst du, wenn du eine Günstig-Tankstelle in der Nähe hast - oder in einer Grenzregion wohnst. Aber: Wie viel Umweg zu einer preiswerteren Tankstelle bringt etwas - und ab wann ist das totaler Quatsch?

Online: Umweg-Rechner zur günstigeren Tankstelle

Es kommt immer drauf an, wieviel du pro Liter sparst. Und natürlich wieviel Kraftstoff in deinen Wagen passt. Wenn du an der tschechischen oder österreichischen Grenze wohnst, kannst du aktuell locker mal bis zu 50 Cent pro Liter sparen. Je mehr du tanken kannst, desto mehr sparst du. Dafür lohnt sich also auch ein etwas längerer Umweg. Mit unserem Online-Rechner kannst du abschätzen, wie viele Kilometer Umweg zu einer günstigeren Tankstelle sich für dich lohnen.