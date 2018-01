Heimatliebe zu Bayern unter der Haut

"Es ist einfach so superschön, in Bayern zu leben." Michael Pustal aus dem BAYERN 3 Team liebt Bayern - die Berge, die oberbayerischen Seen, den coolen Dialekt, das Lebensgefühl. Bayer zu sein ist für ihn das Allergrößte. Okay, so fühlen viele Bayern. Aber aus Heimatverbundenheit seine Haut nadeln lassen, unter fiesen Schmerzen? Und vor allem mit Motiven, die erst mal uncool erscheinen? No way.

Anders Michi. Der (31) ist ein Mordstrumm Mannsbild, wie die Bayern sagen, dabei ein echter Schatz, der mit seinem Lächeln alle restlos für sich einnimmt. Er arbeitet als Grafiker im BAYERN 3 Team. Er ist ein großer Kerl, den man nicht übersieht. Auch, wenn er kein Kurzarm-T-Shirt trägt: Michi ist 1,98 Meter groß, durchtrainiert, trägt Sneaker in der Giganten-Größe 51.

So viele krasse Schmerzen unter der Tätowiernadel - wieso?

Acht Sitzungen, rund 30 Stunden unter der Tätowier-Nadel, das sind eine Menge Schmerzen. "Wenn einem als Bayer so viel Gutes widerfährt, kann man schon mal Schmerzen aushalten." Er lacht. "Das Tattoo zeigt, wer und was mich geprägt hat. Und das will ich immer bei mir haben." Mehrere tausend Euro hat er dafür investiert. Er wird oft gefragt, warum er sich statt der vielen Bilder auf seiner Haut nicht lieber Bilder zum Aufhängen kauft. "Ein Bild kann ich abhängen oder beim Umzug einfach zurücklassen. Wenn ich etwas mein Leben lang bei mir trage, muss es unglaublich wichtig sein und zu 100 Prozent für mich passen", sagt er dann. Und die Qual ist noch nicht zu Ende: Einen Termin im Tattoostudio hat er noch vor sich.

Das erste Tattoo war das "Münchner Kindl"

Im Oktober 2015 fängt Michis Geschichte an. Michi sucht einen Tätowierer, der ihm ein Münchner Kindl in Aquarell-Technik stechen kann, ein sogenanntes Water Colour Tattoo, mit soften Farbverläufen und ohne harte Konturen. Im Internet findet er Luca, einen Deggendorfer mit italienischen Wurzeln. Heute, viele Sitzungen später, sind beide Freunde geworden. Warum ausgerechnet das Münchner Kindl? Kein naheliegendes Motiv für einen jungen Kerl. Das Münchner Kindl steht als kitschiger Salzstreuer bei Oma auf dem Buffet. Oder ist auf den Bierkrug gedruckt. Ein Kind in Mönchskutte als Tattoo. Wie bitte? Kann aber auch richtig stark aussehen: