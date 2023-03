Die BAYERN 3 Ticketwochen 2023

Ein krasses Konzert- und Festivaljahr wartet nur auf euch! Wir schenken euch die Tickets dafür in den BAYERN 3 Ticketwochen. P!nk, Macklemore, The Weeknd, AnnenMayKantereit und die Fantas kommen, das Superbloom Festival geht in die zweite Runde und wir schenken euch Tickets für den FC Bayern München in der Königsklasse des Fußballs. Los geht es am Montag, 6. März.