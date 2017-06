Gewinne ein Treffen mit einem der größten Megastars ever

Ab Montag in deinem Radio: "Sebastian Winkler und die BAYERN 3 Frühaufdreher!" Und zum Start hauen die Neuen gleich mal ein richtiger Hammer raus: Ihr habt ihr die Chance einen der größten Megastars am internationalen Pophimmel zu treffen... Persönlich. Mit Anfassen! Und was sonst noch so erlaubt ist! Welcher Megastar es ist, hört ihr Montag zum Aufstehen in BAYERN 3.