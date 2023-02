Umzüge & Faschingspartys in Bayern

Fasching 2023 geht am Rosenmontag und Faschingsdienstag nochmal richtig ab. Hier findet ihr die bayerischen Faschingsveranstaltungen und Umzüge in eurer Region. Habt viele Späße!

Mittelfranken:

20. Februar 2023 - Rosenmontag

Kinder-Rosenmontagszug ab 12 Uhr: Start an der Nürnberger Lorenzkirche, danach Kinderprogramm

Rosenmontagssause der KG Die Schwabanesen e.V., ab 20 Uhr in der Casa Fontana

21. Februar 2023 - Faschingsdienstag

Faschingsumzug ab 13 Uhr in Markt Erlbach, danach Kehraus in der Rangerhalle

Faschingsumzug in Spalt ab 14 Uhr, danach Kehraus.

Gaudi mit Faschingswagen & Musik in Schwabach ab 12 Uhr am Marktplatz, ab 14 Uhr Umzug

Oberfranken:

20. Februar 2023 - Rosenmontag

Rosenmontagsball Waischenfeld ab 19:00 Uhr

Hallstadter Gaudiwurm ab 14 Uhr, danach Abschlussparty auf dem Marktplatz

Am 21. Februar 2023 – Faschingsdienstag

XXL Kinderfasching ab 14 Uhr im Schützenhaus Kronach, Ludwigsstädter Straße

Bamberger Faschingsumzug 2023 um 12:33 Uhr, Lange Str. 1, Bamberg

Kinderfasching um 14 Uhr der Gemeinde Bischofsgrün

Unterfranken:

20. Februar 2023 – Rosenmontag

Großer Rosenmontagsumzug ab 13:11 Uhr in Aura an der Saale, Fußgruppen und Motivwagen aus dem Ort, nach dem Umzug: Feier in der Festhalle

Am 21. Februar 2023 - Faschingsdienstag

Faschingsumzug in Bad Brückenau, Start um 14:11 Uhr

Kreiskarnevalsumzug in Mömlingen ab 14 Uhr: "mim MCV (Mömlinger Carneval Verein) auf hoher See"

Niederbayern:

Am 20. Februar 2023 - Rosenmontag

Rosenmontagszug in Simbach bei Landau ab 14 Uhr: Circa 50 Wägen und 20 Fußgruppen, danach: Auftritt der Garden am Marktplatz.

Rosenmontags Party ab 19.00 Uhr (Motto: Hollywood goes to Jungle, mit Maskenprämierung) im "Il Castello" in Plattling (Eintritt: 8 Euro)

Rosenmontagsumzug der Narrhalla in Rotthalmünster: Über 10 Faschingsgesellschaften, viele Fußgruppen und Wägen, danach Garde-Tänze und abends Rosenmontagsparty

Am 21. Februar 2023 – Faschingsdienstag

Faschingsumzug in Pfeffenhausen ab 14 Uhr

Faschingszug in Freyung, Passau von 13 Uhr - 16 Uhr

Faschingsumzug des Faschingsverein Rainding e.V. in Rainding

Faschingstreiben von 12.00 bis 17.00 Uhr unter dem Magdalenendach in Plattling

Oberpfalz:

Am 20. Februar 2023 – Rosenmontag:

Rosenmontagsparty von 15 bis 23 Uhr am Luitpoldplatz in Sulzbach-Rosenberg

Rosenmontagsball ab 19 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus Winbuch, Schmidmühlen

Am 21. Februar 2023 - Faschingsdienstag

Faschingszug in Kohlberg um 14 Uhr

Faschingszüge in Sarching (14 Uhr), Auerbach (13.30 Uhr) und Wenzenbach

(14.14 Uhr)

Haberfeldtreiben & Kehraus in Breitenbrunn von 15 Uhr bis 22 Uhr

Faschingszug in Schmidmühlen ab 14 Uhr, Faschingsparty samt Kehraus im Schloss-Stadl

Schwaben/Allgäu:

Am 20. Februar 2023 - Rosenmontag

Rosenmontags-Faschingsumzug ab 11:33 Uhr in der Augsburger Innenstadt für Kinder und Jugendliche

Großer Nachtumzug in Ettringen von 20 Uhr - 23.30 Uhr

Rosenmontags-Faschingsumzug der Stadt Burgau ab 13:33 Uhr

Tandlerfasching - Schwabens größter Straßenfasching Donauwörth: Größtes Freiluftgardetreffen in Bayern mit über 10.000 Besuchern

Oberbayern:

Am 20. Februar 2023 – Rosenmontag

Kinderfasching 14.00 bis 17.00 Uhr im Prienavera Erlebnisbad, Prien am Chiemsee

Am 21. Februar 2023 - Faschingsdienstag

Faschingsumzug in Waging am See ab 14 Uhr, danach Faschingsausklang am Marktplatz.