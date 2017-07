Diese 3 Models sehen ganz schön anders aus

Sie haben das Mobbing ihrer Kindheit in Gutes verwandelt: Models wie Chantelle Brown-Young oder Melanie Gaydos haben trotz ihres außergewöhnlichen Aussehens Karriere auf dem Laufsteg gemacht. Beide wurden in ihrer Jugend gehänselt und ausgelacht, heute sind sie Stars.

Doch Chantelle Brown-Young kämpft und beschließt, Model zu werden, nennt sich Winnie Harlow und klappert verschiedene Modelagenturen ab. Ohne Erfolg. Gleichzeitig postet sie Fotos von sich auf Instagram - und Tyra Banks, Moderatorin von "America's Next Top Model", wird auf sie aufmerksam und holt sie mit 19 Jahren in ihre Show. Dort wird Chantelle Sechste. Seitdem geht es für sie aufwärts, sie läuft bei den ersten Schauen mit und zieht Kampagnen der Modelabels Desigual und Diesel an Land. Heute gibt sie Motivationsseminare für junge Frauen und kann sagen: "Ich liebe meine Haut."

In ihrer Kindheit beschimpft man sie als "Zebra", denn ihre dunkle Haut ist im Gesicht und am Körper mit weißen Flecken übersät. Chantelle Brown-Young (23) wird in der Schule wegen ihrer Hautkrankheit Vitiligo, deutsch Weißfleckenkrankheit, gemobbt. Sie wächst in Toronto auf, bricht die Schule ab. Sie leidet wegen der Anfeindungen unter Suizidgedanken, erzählt sie später.

Melanie Gaydos - Modelkarriere ohne Frisur

Melanie Gaydos (28) leidet seit ihrer Geburt unter einem Gendefekt, einer Ektodermalen Dysplasie - sie hat keine Haare und Augenbrauen, ihre Nägel, Haut und Zähne sind fehlgebildet. Sie entspricht überhaupt nicht den gängigen Schönheitsidealen. Melanie muss viele Operationen in ihrer Jugend über sich ergehen lassen, trägt immer eine Perücke und wird in der Schule stark angefeindet. Selbst in ihrer Familie wird sie beschimpft und misshandelt. Melanie Gaydos flüchtet sich in den Alkohol, wie sie in einem Interview berichtet.

2011 werfen ihre Eltern sie raus, sie zieht nach New York und beginnt ein Kunststudium am "Pratt Institute". Dort trifft sie einen Fotografen, der sie bittet, für ihn zu modeln. Das war der Beginn ihrer Karriere. Sie hat sich ihre ersten Model-Jobs selbst gesucht und bis heute keinen Manager oder Agenten. Designer buchen sie heute für Jobs, sie läuft auf den Fashion Shows in New York, Paris und Berlin. Bei der Fashion Week in Berlin ist sie in der Ausstellung "Old Masters" zu sehen, in der klassische Kunstwerke von Models nachgestellt werden. Melanies Instagram Post aus der Ausstellung: