Unwetter: Muss ich als Arbeitnehmer ins Büro kommen?

Orkantief "Sabine" fegt über Bayern; Züge, Busse und Trams fahren nicht mehr. Die Schulen in Bayern bleiben geschlossen. Dürft ihr als Arbeitnehmer jetzt einfach zuhause bleiben, um auf euer Kind aufzupassen? Dürft ihr einfach einen Tag freinehmen, weil ich nicht mit den Öffis zur Arbeit kommt? Müsst ihr euer Kind in die Schule schicken, wenn die morgen wieder geöffnet hat? Die Antworten bekommt ihr jetzt.

Schule oder Kita - was, wenn der Weg gefährlich ist?

Grundsätzlich entscheidet ihr als Mama oder Papa, ob der Weg zur Schule zumutbar ist oder ob er unter den gegebenen Bedingungen als zu gefährlich erscheint. Solltet ihr euch als Eltern dazu entscheiden, euer Kind am betreffenden Tag nicht zur Schule gehen zu lassen, so müsst ihr unverzüglich die Schule informieren.

Schulen und Schulträger vor Ort können jedoch auch in eigener Verantwortung den Schulbetrieb aussetzen. Die Betreuung von Schülern, die dennoch in die Schule kommen, muss gewährleistet sein. Volljährige Schülerinnen und Schüler entscheiden dies selbst. Auch wenn das Schulversäumnis in derartigen Fällen entschuldigt ist, ist in jedem Fall die Schule zu informieren.

Bei Kindergärten und Kitas ist der Fall noch einfacher: Da es keine Kita- oder Kindergartenpflicht gibt, könnt ihr euer Kind selbstverständlich immer zuhause lassen. Sagt aber bitte in der Kita vorher Bescheid.