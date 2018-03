Sparen - mit Nebenwirkungen

Seit 2004 kann man in Deutschland online Medikamente bestellen. Die Versandapotheken haben bei den rezeptfreien Mitteln bereits einen Marktanteil von 13 Prozent, bei den verschreibungspflichtigen ist es rund ein Prozent, so Stiftung Warentest. Auch Versandapotheken sind gesetzlich verpflichtet, ihre Kunden zu informieren und zu beraten. Doch im Test taten die Versandapotheken genau das nicht: Sie erkannten die Wechselwirkungen von zusammen bestellten Präparaten nicht und gaben in diesen Fällen keine Warnhinweise. Und bei den rezeptfreien Mitteln hinterfragten sie nicht, ob die Mittel für die bestellenden Patienten geeignet sind. Urteil der Stiftung Warentest: "Keine bot gute fachliche Qualität."