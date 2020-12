Festliche BAYERN 3 Hintergrundbilder für deinen Weihnachts-Videocall!

Zu Weihnachten Familie und Freunde treffen - das passiert bei vielen in diesem Jahr virtuell. Per Skype, Teams, Zoom oder anderen Videocall-Anbietern. Damit du auch im Chat die passende Weihnachtsstimmung hinbekommst, schenken wir dir festliche und bunte BAYERN 3 Hintergrundbilder. Such dir eins aus (oder zwei oder drei), lade es kostenlos herunter und nutze es in deinem Videochatprogramm.