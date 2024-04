Wird mein Heuschnupfen bei Regen wirklich schlimmer?

Endlich wieder durchatmen! Eigentlich hören wir oft, dass Regen bei Heuschnupfen hilft und Symptome lindert… Immerhin wird die Luft gereinigt, wenn es regnet. Aber bei manchen Allergikern verschlechtert sich der Heuschnupfen. Was ist nun richtig?

„April, April, der macht, was er will!“. Momentan erleben wir alle vier Jahreszeiten innerhalb weniger Stunden. Neben dem normalen Pollenflug, der einigen so schon zu schaffen macht, kann Regen alles noch verschlimmern. Aber ist das wirklich so?

Regen reinigt Pollen aus der Luft

Grundsätzlich erfüllt der Regen einige wichtige Funktionen, wie zum Beispiel die Luft zu reinigen. Wir könnten also meinen, dass dadurch auch Pollen erstmal nicht so stark auf uns wirken. Grundsätzlich stimmt das auch. Mit dem Regen wird ein Großteil der Pollen aus der Luft gespült.

Fängt es aber an sehr stark zu regnen oder zu gewittern, sieht es ein wenig anders aus:

Starkregen lässt Pollen platzen

Starkregen und Gewitter bringen Pollen zum Platzen: Die Pollenkörner nehmen mit dem Regen zu viel Wasser auf, fallen auf den Boden und platzen dort. Durch das Aufplatzen werden noch mehr Allergene freigesetzt, die jetzt viel kleiner sind. Die können dann in die Lunge gelangen und beispielsweise starkes Asthma auslösen.

Insofern stimmt beides: Regen reinigt die Luft und kann in kleiner Menge sogar gleich helfen, dass die Nase frei wird. Regnet es sehr stark und sehr viel, bewirkt es genau das Gegenteil. Was sollten Allergiker tun?

Allergiker bleiben lieber zuhause

Die einfachste (und trockenste ;)) Lösung: Einfach mal zu Hause bleiben. Lasst dabei die Fenster geschlossen. Eine Stunde nach dem Starkregen könnt ihr wieder problemlos vor die Tür gehen.

