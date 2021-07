Was bedeuten die Haltungsstufen bei Fleisch?

Gefühlt gibt es inzwischen für Fleisch im Laden so viele verschiedene Tierwohl-Siegel wie Sand am Meer. Gar nicht so einfach, da überhaupt noch den Überblick zu behalten. Aber was steckt nochmal hinter den einzelnen Stufen? Wir haben euch einen Spickzettel für den nächsten Einkauf vorbereitet.