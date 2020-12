"Was koch' ich heute?": Podcast mit Claudia Conrath

Schluss mit langweiliger allein-vor-sich-hin-Schnippelei! "Was koch' ich heute?" ist nicht nur irgendein (guter) Food-Podcast. "Was koch' ich heute?" ist Gesellschaft beim Kochen und Backen in Echtzeit.

Entrecote mit Pilzragout mit Starköchin Maria Groß

Wir kochen dieses Mal mit der jüngsten Sterneköchin Deutschlands: Maria Groß. Schon mit Anfang 30 hat sie große Küchenteams geführt. Ihr kennt sie aus der Jury der "ZDF Küchenschlacht", von "The Taste" oder "Kitchen Impossible". Maria beschreibt sich als absoluten Genussmenschen mit einer großen Liebe zu Butter :-). Nicht zu spartanisch soll es sein, aber doch stilvoll. So mag sie es auch in ihrem Restaurant "Bachstelze", das sie mit ihrem Lebensgefährten Matthias bei Erfurt betreibt. Wie man ein Steak richtig brät, worauf es bei einer guten Soße ankommt und warum sie eigentlich gar keine Lust hatte, den Herd anzuschmeißen - ihr erfahrt es, wenn ihr rein hört. Der Link zu Küchentools und Zutaten wie immer als PDF für euch, einfach drauf klicken und loslegen. Das Ergebnis: dieses Entrecote ist ein echter "Schwiegermutterbeeindrucker", gerne auch als Weihnachtsessen. In die Soße will man sich rein legen.....viel Spaß dabei, eure Claudia.