"Was koch' ich heute?": Podcast mit Claudia Conrath

"Was koch' ich heute?" - Der Podcast. Claudia Conrath kocht jede Woche mit einem Gast - in dieser Woche Lebkuchen mit Foodbloggerin Andrea Natschke-Hofmann. "Was koch' ich heute?" ist nicht nur irgendein (guter) Food-Podcast. "Was koch' ich heute?" ist Gesellschaft beim Kochen und Backen in Echtzeit.