"Was koch' ich heute?": Podcast mit Claudia Conrath

Schluss mit langweiliger allein-vor-sich-hin-Schnippelei! "Was koch' ich heute?" ist nicht nur irgendein (guter) Food-Podcast. "Was koch' ich heute?" ist Gesellschaft beim Kochen und Backen in Echtzeit.

Andreas Kuhlage (N-JOY Moderator)

Corona hat vieles unmöglich gemacht - einen Kochpodcast mit einem Gast in einer kleinen kuschligen Küche aufzuzeichnen zum Beispiel. Oder weit weg in den Urlaub zu fliegen. Aber Corona hat auch vieles möglich gemacht - in der eigenen Küche was Leckeres zu kochen und dabei mit einem Gast per Handy verbunden zu sein - und mit euch! Vielen Dank, dass ihr dabei seid beim "Was koch' ich heute"-Podcast. Und zu der Sache mit dem Urlaub - für alle unter euch, die jetzt in den restlichen Ferien noch Richtung Norddeutschland aufbrechen: Wie jetzt - Labskaus kann man essen?! Jaaaa! Und es schmeckt viel viel leckerer als es aussieht :-) Traut euch dran und kocht mit Andreas Kuhlage - ihn hört ihr da oben morgens bei N-JOY (NDR) im Radio! Auch für ihn ist es eine Labskaus-Premiere. Was ist die Mehrzahl von Labskaus und wie geht die Corned-Beef-Dose auf? Ihr erfahrt es, wenn ihr rein hört! Der Link zu den Küchentools und Zutaten wie immer unten. Genießt eure Ferien - mit einem guten Essen, eure Claudia.