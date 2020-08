"Was koch' ich heute?": Podcast mit Claudia Conrath

Genija Rykova ("Servus Baby")

Jetzt haben wir schon viele lustige, rührende und interessante Geschichten beim gemeinsamen Kochen gehört im "Was koch ich heute"-Podcast - ihr in eurer Küche, ich in meiner und der Gast in seiner. Und alle kochen wir das Gleiche. Diesmal mit einer Frau, die ihr bestimmt schon mal gesehen habt: Die Schauspielerin Genija Rykova hat nicht nur in etlichen Tatorten m, zig Fernsehfilmen und Theaterstücken mitgespielt. Aktuell hat sie eine Hauptrolle in der erfolgreichen BR-Serie "Servus Baby". Als Gynäkologin Mel hilft sie zwar Babys auf die Welt, bekommt aber ihr eigenes Liebesleben nicht auf die Reihe. Wie viel Mel steckt in der gebürtigen Russin Genija - und umgekehrt? Wird Genija die Mail vom Amt in Sachen Coronaunterstützung öffnen, was sie sich bisher aus Angst vor einer Absage nicht getraut hat? Und schaffen wir es, bei all dem auch noch einen orientalischen Auberginensalat hin zu kriegen? Ihr erfahrt es, wenn ihr rein hört. Den Link zu den Zutaten und Küchentools findet ihr wie immer unten - einfach drauf klicken und loslegen. Vielen Dank, dass ihr diese coole Küchenparty mitfeiert!