"Was koch' ich heute?": Podcast mit Claudia Conrath

Was machen Menschen so alles in der Küche? Essen, lachen, lieben und leben... fast alles können wir im "Was koch ich heute"-Podcast auch machen - oder zumindest drüber reden! In jeder Ausgabe mit einem anderen Gast, der steht in seiner Küche, ihr in eurer und ich in meiner. Wir kochen alle das Gleiche, ohne uns dabei zu sehen - aber wir hören umso besser zu. Mein heutiger Gast ist Markus Stang aus dem BAYERN 3 Team, und er hat eine wirklich spektakuläre Geschichte zu bieten: Sein jüngster Sohn hatte es ziemlich eilig, auf die Welt zu kommen - und zwar im Auto auf dem Weg zum Krankenhaus! Markus und seine Frau haben ihren Kleinen selbst zur Welt gebracht. Was für eine Geschichte! Da futtert man vor Aufregung schon mal das Apfelmus, das eigentlich für den köstlichen Semmelschmarrn gedacht war, vorher ausm Glas. Ob die Eindrücke der Autogeburt schon verblasst sind, und was genau der magische Moment zwischen ihm und seiner Frau war - ihr hört es in dieser Folge. Den Link zu den Küchentools und den Zutaten findet ihr wie immer unten - einfach drauf klicken und loslegen. Eine süße Versuchung - und die Zeit vergeht wie im Flug... Danke fürs Dabeisein, eure Claudia.