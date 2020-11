"Was koch' ich heute?": Podcast mit Claudia Conrath

Schluss mit langweiliger allein-vor-sich-hin-Schnippelei! "Was koch' ich heute?" ist nicht nur irgendein (guter) Food-Podcast. "Was koch' ich heute?" ist Gesellschaft beim Kochen und Backen in Echtzeit.

Wo Bunsenbrenner und Beurre Blanc ins Spiel kommen - da muss ein Meisterkoch am Start sein. Und so ist es auch in dieser Podcast-Ausgabe bei "Was koch ich heute". Hannes Müller, der das Viersternelandgenusshotel "Die Forelle" am Kärntner Weissensee führt, zeigt uns, wie man eine perfekte Seeforelle zubereitet. Dabei reden wir über Heimat als Gefühl und Ort, die Frage, wer in einem Familienbetrieb eigentlich das Sagen hat und warum ihr unbedingt euren Gemüseabfall einfrieren solltet :-) Einfach gleich loslegen und die PDF-Datei mit den Zutaten und Küchentools anklicken. Vielleicht ist das ja schon was für euer Weihnachtsmenü, habt Spaß dabei, eure Claudia.