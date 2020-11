"Was koch' ich heute?": Podcast mit Claudia Conrath

Schluss mit langweiliger allein-vor-sich-hin-Schnippelei! "Was koch' ich heute?" ist nicht nur irgendein (guter) Food-Podcast. "Was koch' ich heute?" ist Gesellschaft beim Kochen und Backen in Echtzeit.

Sagenhaftes Spinatrisotto (fast) ohne Rühren

Noch kochen wir alle unser eigenes Süppchen: Jeder in seiner Küche - ihr, ich und unser Gast - diesmal der "B5 aktuell"-Chef Steffen Jenter. Kochen ist jetzt normalerweise nicht so ganz sein Hauptgeschäft, wie er mir verraten hat - dafür hat er aber das erste Risotto-Rezept mitgebracht, das mir bislang untergekommen ist, das man NICHT permanent rühren und angießen muss. Für viele ja genau ein Grund, eben kein Risotto zu machen. Hier also ein Rezept so ganz ohne Rühren. Da der Parmesan erst am Ende hinzu kommt, und alles auf kleiner Flamme köchelt, kann nichts anbrennen. Währenddessen sprechen wir drüber, wie das so ist, als Journalist, wenn dagegen die Informationslage brenzlig wird, und ob Steffen schon mal mit Fake News Vorwürfen konfrontiert wurde. Hört rein und kocht mit, ich freu mich! Die Küchentools und Zutaten wie immer hier zum Anklicken für euch. Viel Spaß beim Kochen und Zuhören, eure Claudia.