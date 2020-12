Das sind die schönsten Weihnachtsfilme für die ganze Familie

Weihnachten ist das Fest der großen Geschichten, die zu Herzen gehen. In diesem Jahr möchten wir euch fünf wunderschöne Filme empfehlen, die ihr zusammen mit euren Kindern schauen könnt. In allen Filmen geht es um Freundschaft (oder sogar die große Liebe), um die Suche nach sich selbst und um eine Prise Weihnachten.

Darum geht’s: Der gutmütige Silberrücken-Gorilla Ivan lebt im Zirkus eines heruntergekommenen Einkaufszentrums. Er hat kaum Erinnerungen an den Dschungel, in dem er gefangen wurde. Doch dann lernt er Elefantenbaby Ruby kennen, die neu zum Zirkus kommt und gerade von ihrer Familie getrennt wurde. Jetzt fragt sich auch Ivan: Wo komm ich her und wo will ich eigentlich sein? Und plant mit Elefantenbaby Ruby einen Weg in die Freiheit.

Darum geht’s: Ein Fuchs und ein Wildschwein schauen einer Eintagsfliege beim Schlüpfen zu und stellen fest, wie bezaubernd die junge Fliege ist. Nur wer soll ihr sagen, dass sie nur einen Tag zu leben hat? Kurzerhand machen sich die drei auf in einen Tag voller Abenteuer, weil ja eben das schöne, bunte Leben jetzt in einen Tag muss – inklusive dem ganz großen Glück. Kluger, witziger, fröhlicher Film für die ganze Familie..

Dash & Lilly

Eine tolle weihnachtliche Feelgoodserie rund um die erste Liebe…

Darum geht’s: Dash ist ein cooler Typ, zu cool für Weihnachten. Das ganze Gedöns geht ihm auf den Senkel. Für Lily dagegen gibt’s nix Schöneres. Aber wie heißt’s so schön: Gegensätze ziehen sich an. Eines Tages findet Dash ein geheimnisvolles, rotes Notizbuch in einem New Yorker Buchladen mit einer Nachricht von Lily. Er schreibt zurück… und so entsteht zwischen den beiden eine Art Brieffreundschaft (und das in Zeiten von Insta, TikTok und Co… ;-)) ohne dass sie sich kennenlernen… erst mal. Denn natürlich funkt’s irgendwann zwischen den beiden und sie machen sich auf die Suche nacheinander.

Gibt’s bei: Netflix, Altersfreigabe: 6