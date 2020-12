Das sind die besten Musik-Filme zu Weihnachten!

Für alle Taylor-Swift Fans gibt’s auch bei Disney+ was zu gucken: In "Folklore: The Long Pond Studio Sessions" performt Taylor jeden Song ihres aktuellen Albums in einer kleinen Holzhütte mitten in der Natur, die Long Pond Studios bei New York - alles sehr kuschelig und heimelig. Es gibt außerdem Storys zur Entstehungsgeschichte der einzelnen Songs.

Kitsch as Kitsch can: Weihnachten mit Mariah Carey

Und last but not least…. Wir wollen ja bei den ganzen Dokumentationen und Konzertfilmen die Weihnachtsstimmung nicht vergessen: Die bekommt ihr…so richtig „in your face“ – mit BlingBling und Zuckerschock: “Mariah Carey’s Magical Christmas Special” auf Apple TV Plus: super-kitschig, sehr amerikanisch mit der Queen of Christmas…und übrigens nicht nur mit Mariah Carey, sondern auch mit Ariana Grande und Schauspielerin Jennifer Hudson. Ein bisschen over the top, aber wenn nicht zu Weihnachten, wann dann?