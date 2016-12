Das sind die 10 schönsten Weihnachtsfilme - und wann sie im Fernsehen kommen

Bild: dpa/picture-alliance 19.12.2016 Wiederholungen im Fernsehen sind toll. In der Vorweihnachtszeit. Denn nur so werden Filme zu Klassikern. Damit ihr keinen einzigen verpasst, haben wir für euch die Liste mit den 10 schönsten Weihnachtsfilmen - und wann sie in diesem Jahr im Fernsehen laufen.

1. "Schöne Bescherung" Kein Weihnachten ohne die Griswolds - und ihr verdammtes Lichtergesindel. Lief im vergangenen Jahr noch an Heilig Abend - in diesem Jahr schon sehr früh im Advent. Da braucht ihr mittlerweile leider die DVD, denn der lief schon am Dienstag, 29.11.2016 um 20.15 Uhr bei Super RTL.

2. "Die Geister, die ich rief" Die klassische "Weihnachtsgeschichte" im 80er Jahre-Gewand: Fernsehchef Frank Cross ist karrieresüchtig und gefühlskalt. Für ihn zählen nur Einschaltquoten - und die will er Weihnachten auf die Spitze treiben... Bis ein paar Geister auftauchen. Läuft kurz vor Weihnachten: Am 22.12. um 22.00 Uhr bei Kabel1.

3. "Die Muppets Weihnachtsgeschichte" Ebenezer Scrooge again. "Die Muppets Weihnachtsgeschichte" ist für viele die liebenswerteste der zahlreichen Verfilmungen von Charles Dickens "Eine Weihnachtsgeschichte". Kermit, Miss Piggy und der Rest von Jim Hansons Puppengang legen hier einen grandiosen Auftritt hin! Läuft in diesem Jahr am 20. Dezember um 20.15 Uhr im Disney Channel.

4. "Das Wunder von Manhattan" Kriss Kringle muss kurzfristig als Weihnachtsmann für ein Kaufhaus einspringen - und macht seine Sache ausgezeichnet! Blöd: Die Tochter der Inhaberin des Kaufhauses glaubt nicht an den Weihnachtsmann. Kringle unternimmt alles, um sie davon zu überzeugen, dass es den Weihnachtsmann gibt. Schließlich glaubt er selber, er sei Santa Claus. Das Wunder von Manhattan geschieht in diesem Jahr am 2. Weihnachtstag um 18.00 Uhr bei Vox.

5. "Kevin - Allein zu Haus" Irgendjemand, der diesen Film noch nie gesehen hat? Noch nie? Ernsthaft! Okay. Dann einfach hier nur die wichtigste Info: Kevin geht in diesem Jahr (wieder) an Heiligabend auf Ganoven-Jagd. 20.15 Uhr in SAT1.

6. "Der Grinch" Der Weihnachtsmann als giftgrüner misanthroper Choleriker – Geht nicht? Geht doch! Und wir lieben den Grinch, diesen garstigen, haarigen Weihnachtshasser, wie er allein in seiner Höhle sitzt. Und noch mehr natürlich das Happyend. Vorsicht: Der Grinch giftet in diesem Jahr zu einem ungewöhnlichen Sendetermin. Der Film lief schon am 4. Advent, morgens um 09.50 Uhr bei ZDFneo.

7. "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" Ohne diesen Film ist für viele nicht richtig Weihnachten. Und kein anderer Film wird in der Vorweihnachtszeit so häufig gezeigt. In diesem Jahr insgesamt elfmal! Bezaubernde Variante des bekannten Märchens - nicht nur für Kinder. Aschenbrödel nimmt in Václav Vorlíceks Film nicht alles hin, sondern den Kampf gegen die Ungerechtigkeit auf - mit List, Witz und drei Zaubernüssen. Läuft zum Beispiel am 1. Weihnachtstag im BR Fernsehen um 08.35 Uhr.

8. "Tatsächlich... Liebe" "Mit ein bisschen Glück werde ich nächstes Jahr mit einem von diesen Mädchen ausgehen. Aber bis dahin, lass mich dir sagen - ohne Hoffnung oder Hintergedanken - nur, weil Weihnachten ist, und zu Weihnachten sagt man die Wahrheit... für mich bist du vollkommen. Und mein geschundenes Herz wird dich lieben, bis du so aussiehst (zeigt das Bild einer Mumie)... Fröhliche Weihnachten!" Schmacht... "Tatsächlich... Liebe" kommt am

2. Weihnachtstag um 20.15 Uhr bei Vox.

9. "Der kleine Lord" "Der kleine Lord" ist bei uns einer der beliebtesten Weihnachtsfilme. Eigentlich seltsam, denn die Geschichte spielt nicht einmal an Weihnachten! Der siebenjährige Cedric lebt mit seiner Mutter in einfachsten Verhältnissen Ende des 19. Jahrhunderts. Eines Tages taucht ein Gesandter seines Großvaters, des Earls von Dorincourt auf, um Cedric und seine Mutter nach England zu holen. Dort soll er als alleiniger Erbe auf die Nachfolge seines Großvaters vorbereitet werden soll. Bitte notieren: 23.12. um 20.15 Uhr im Ersten.



10. "Polarexpress" Ein kleiner Junge wartet an Heiligabend auf den Weihnachtsmann und hört dabei die Geräusche eines Zuges. Der Polarexpress nimmt ihn mit auf eine einmalige Reise zum Nordpol. Bemerkenswert: Im Original spielt Hollywood-Star Tom Hanks als digitalisierte Figur fast alle Rollen der süßen und geheimnisvollen Weihnachtsgeschichte. Läuft am 24.12. um 16.30 Uhr in SAT1.

