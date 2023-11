Drei Haselnüsse für Aschenbrödel im Fernsehen - wann?

Auch in diesem Jahr könnt ihr an Weihnachten "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" quasi in Dauerschleife durchlaufen lassen. Denn auch an den Feiertagen 2023/2024 läuft der Klassiker über ein Dutzend Mal im TV - dazu noch in der ARD Mediathek und bei verschiedenen Streaming-Anbietern wie Netflix und Amazon Prime Video.