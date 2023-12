Kann ich guten Wein am Etikett erkennen?

Noch schnell ein guter Wein fürs Abendessen oder wenn Freunde vorbeikommen - eine Aufgabe, vor der wir immer mal wieder stehen. Aber welcher Wein ist gut? Erkenne ich das am Etikett? Oder am Preis? Ein paar Anhaltspunkte gibt es.

Vorweg: Wer beim Weinhändler seines Vertrauens probieren kann, der findet schon was Passendes für den Weinkeller. Oftmals nehmen wir aber eben doch das ein oder andere Fläschchen im Supermarkt mit - und da ist die Orientierung schwieriger. Mit Abstand den meisten Wein kaufen die Deutschen tatsächlich beim Discounter (viermal so viel wie beim Fachhändler).

Was sagt das Etikett aus?

Das auf dem Etikett ein hübsches Schlösschen prangt, sagt leider noch lange nichts darüber aus, wie der Wein in der Flasche schmeckt. Ein paar Sachen lassen sich aber rauslesen. Die Herkunft des Weins zum Beispiel. Steht da ein bestimmter Ort oder gar die Einzellage, ist der Wein höherwertiger, als wenn nur der Herkunftsstaat steht. Auch ein möglicher Hinweis für die Qualität des Weins: der Abfüllort. Wird der Wein direkt auf einem Gut oder Schloss abgefüllt, spricht das dafür, dass in der Flasche kein Verschnitt aus verschiedenen Weinen steckt. Ein teurer Wein muss nicht unbedingt ein Top-Wein sein, zumal jeder seinen eigenen Geschmack und somit seine eigene Vorstellung von einem guten Wein hat. Einen garantierten Volltreffer liefern alleine Etikett und Preis also nicht. Aber sie erleichtern eine erste Auswahl - und dann heißt es probieren.