Immer mehr nervige Werbeanrufe

Was ist erlaubt - und was nicht?

Erlaubt ist der Einsatz von Wählmaschinen, die bestimmte Zielpersonen bis zu 15 Mal pro Woche per Computer anwählen. Es gibt keine Dokumentationspflicht für Call Center, so dass niemand einen Überblick hat. Um eine Überrumpelung der Verbraucher zu verhindern, fordern Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg, dass Telefonverträge nur gelten sollen, wenn sie nach dem Gespräch schriftlich bestätigt sind. So sollten keine ungewollte Verträge mehr mit Unbekannten am Telefon abgeschlossen werden.

Was kann ich bei einem unerwünschten Anruf tun?



Eine Möglichkeit: auflegen. Die andere: Den Anrufer zur Rede stellen, Namen sowie Grund des Anrufes und Firma erfragen. Alle Informationen notieren und an die zuständige Verbraucherzentrale oder die Bundesnetzagentur weiterleiten. Zudem beim Anrufer klarstellen, dass weitere Anrufe unerwünscht sind und die Löschung der Daten verlangen.

Was kann ich tun, wenn ich am Telefon einen Vertrag abgeschlossen habe?

In der Regel besteht ein Widerrufsrecht. Verbraucherschützer raten, innerhalb von 14 Tagen den Vertrag schriftlich - per E-Mail, Fax oder Brief - zu widerrufen. Musterbriefe für den Widerruf stellen die Verbraucherzentralen im Internet zur Verfügung.





