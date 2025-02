Sprechblasen in WhatsApp-Chats bekommen neues Design

Euer Text in einer grünen Sprechblase, der Text der anderen in einer weißen – so kennt ihr das Design bei WhatsApp. Doch mit grün-weiß ist jetzt Schluss. WhatsApp hat sich dazu entschieden, euch freien Spielraum beim Chatdesign zu geben.

Sprechblasen in allen Farben

Heißt: Ihr könnt auswählen, in welcher Farbe ihr eure Chats in Zukunft lesen wollt. Lila Sprechblasen? Warum nicht. Rosa Wolken im Hintergrund? Ok. Wer mag, kann sogar für jeden Chat ein eigenes Design einstellen. WhatsApp hat mehrere voreingestellte Kombis von Hintergrund und farbigen Bubbles. Ihr könnt aber auch beides individuell auswählen.

Gut zu wissen: Die neue Einstellung seht nur ihr, nicht eure Chat-Partner. 😉

So stellt ihr die neuen Designs ein

An die neuen Farben kommt ihr über „Einstellungen“. Dann klickt ihr auf „Standard-Chatdesign“, dort werden euch die neuen Möglichkeiten angezeigt.

Falls ihr die Option „Standard-Chatdesign“ nicht angezeigt bekommt, wurde das Update bei euch noch nicht ausgespielt. Laut WhatsApp sollte es aber innerhalb der nächsten Wochen weltweit überall verfügbar sein.