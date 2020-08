Das solltet ihr wissen, bevor ihr eure nächste WhatsApp schreibt!

Irgendwie haben wir es ja immer schon gewusst: Wer in einer WhatsApp alle Satzzeichen korrekt setzt, macht sich verdächtig. Und wenn ihr schon Satzzeichen benutzen wollt, dann lieber ein Ausrufezeichen! Auf keinen Fall einen Punkt. Warum das so ist, haben Forscher an einer amerikanischen Uni herausgefunden.

Okay, so richtig repräsentativ war die Untersuchung an der Binghampton University in New York nicht. Aber immerhin 126 Studentinnen und Studenten haben sich an dem Projekt beteiligt, welche Auswirkungen Satzzeichen in einer WhatsApp haben. Dabei ging es besonders darum, wie ein Punkt, ein Komma oder ein Ausrufezeichen vom Empfänger verstanden werden.

Was haben die Forscher herausgefunden?

In einer SMS, einer WhatsApp oder bei Facebook wird der Punkt am Ende eines Satzes als "unaufrichtiger" und als "nicht so nett" wahrgenommen. In der Studie heißt es, der Punkt transportiert keinerlei zusätzliche Information — außer vielleicht der Arroganz, dass man sehr großen Wert auf korrekte Interpunktion setzt.

Warum ist ein Ausrufezeichen besser?

Das Ausrufezeichen kommuniziert Emotionen und Gefühle. Die könnt ihr ja normalerweise in einer direkten Unterhaltung am Tonfall oder am Gesicht des Gesprächspartner erkennen. Bei einer SMS oder in einer WhatsApp geht das eben nur per Ausrufezeichen (oder mit Emojis).