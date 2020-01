Sascha singt den Titelsong zum Film "Die Wolf-Gäng"

Worum geht's im Film?

Vlad ist Vampir und neu an der Penner-Akadamie. Und gleich am ersten Tag passiert ihm was richtig Peinliches. Beim Anblick eines Blutstropfens muss er sich vor versammelter Mannschaft übergeben. Denn: Er ist ein Vampir, der kein Blut sehen kann. Zusammen mit seinen beiden neuen Freunden, Faye, einer Fee mit Flugangst, und Wolf, einem Werwolf mit Tierhaarallergie, ist er damit in trauriger Gesellschaft - und die Lachnummer der ganzen Schule.