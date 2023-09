Wofür sind eigentlich die Zahlen in den Autobahn-Bezeichnungen?

Von München nach Nürnberg kommst du über die A9 und von München nach Augsburg über die A8 – soweit so bekannt. Aber warum sind die Autobahnen eigentlich so nummeriert und wofür stehen die Zahlen? Mit Zufall hat das wenig zu tun, da steckt ein System dahinter.

A8, A73, A980: Das bedeuten die Zahlen der Autobahnen?

Eine Frage der Relevanz

Einstellige Autobahn-Nummern (z.B. A9) stehen für Autobahnen mit bundesweiter oder sogar über die Grenzen hinaus wichtiger Bedeutung. Zweistellige Autobahn-Nummern (z.B. A99) sind überregional sehr wichtig. Dreistellige Autobahn-Nummern (z.B. A995) sind vor allem regional oder städtisch wichtig, wie zum Beispiel bei Stadtautobahnen oder Umfahrungen.

Orientierungshilfe

Die erste Ziffer Autobahn-Nummer gibt dir bei Autobahnen mit mehr als einer Nummer im Namen (A99 zum Beispiel) eine grobe Orientierung, wo in Deutschland diese Autobahn ist. Für eine erste Orientierung ist das schon mal ganz hilfreich, wenn du grad kein Navi zur Hand hast.

1er Autobahnen : Rund um Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg

: Rund um Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg 2er Autobahnen : Rund um Schleswig-Holstein und dem Norden Niedersachsens

: Rund um Schleswig-Holstein und dem Norden Niedersachsens 3er Autobahnen : der Süden Niedersachsens

: der Süden Niedersachsens 4er Autobahnen : Nordrhein-Westfalen (NRW) und rund um den Norden Hessens

: Nordrhein-Westfalen (NRW) und rund um den Norden Hessens 5er Autobahnen : südliches NRW

: südliches NRW 6er Autobahnen : der Süden Hessens, Rheinland-Pfalz und Saarland

: der Süden Hessens, Rheinland-Pfalz und Saarland 7er Autobahnen : Norden Bayerns , Sachsen und Thüringen

: , Sachsen und Thüringen 8er Autobahnen : Baden-Württemberg

: Baden-Württemberg 9er Autobahnen: Bayern

Streckenverlauf

Auch der Streckenverlauf ist relevant für die Bezeichnung der Autobahnen: Autobahnen mit geraden Nummern (also z.B. A2, A4, A44 und so weiter) führen in der Regel von West nach Ost oder umgekehrt. Autobahn-Nummern mit ungeraden Benennungen dagegen (z.B. A9, A1, A93) führen dagegen im Streckenverlauf von Süden nach Norden, bzw. in die Gegenrichtung.