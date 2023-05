Wofür ist eigentlich der Haken an der Klappe des Einkaufswagens? 

Besonders diejenigen von uns, die schon mal ein Kind in einen Einkaufswagen gesetzt haben, kennen diesen Haken vor allem als Griff, um den Kindersitz aufklappen zu können. Und: Klar! Dafür kann man ihn super nutzen. Aber er hat noch eine andere Funktion, die so viel mehr Sinn ergibt, wenn man sie erst kennt!

Vielleicht ist euch schon mal aufgefallen, dass in den meisten Supermärkten die Abteilung für Obst und Gemüse gleich am Anfang des Geschäfts ist. Danach erst geht’s zu den Konserven oder den Getränken. Obst und Gemüse ist aber oft viel anfälliger für Druckstellen und wird schnell matschig!

Darum hat der Einkaufswagen diesen Haken am Kindersitz: So kannst du deine Tüten und Beutel mit Obst und Gemüse an den Haken anbringen und danach weiter einkaufen und alles wie gewohnt in den Einkaufswagen legen, ohne dass etwas zermatscht. Und, super praktisch: Dadurch, dass der Haken am „Rücken“ des Kindersitzes angebracht ist, kommen auch eure Kids nicht dran.

Ziemlich clevere Funktion mit diesem Haken, oder? ;-)