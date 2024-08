Zieh das 300 Tonnen Partyschiff von BAYERN 3 nur mit Muskelkraft!

Unser fieser Redakteur, Marc Seibold, hat natürlich auch noch ein Ass im Ärmel! Ob Meini das mit Hilfe schaffen kann, seht ihr in der neuen Folge von „Das schaffst du nie!“.

300 TONNEN ZIEHEN MIT HILFE

Da sich das 300 Tonnen – also 300.000 kg - schwere BAYERN 3 Partyschiff nicht so leicht alleine ziehen lässt, darf sich unser Streichholz Sebastian Meinberg für die heutige Aufgabe zwei starke Helfer:innen aussuchen. Dafür fährt er ins nächstgelegene Fitnessstudio und versucht dort, zwei passende Kandidat:innen zu finden. Ob er jemanden findet und ob diese beiden Personen ihm wirklich zum Erfolg verhelfen können, seht ihr in der neuen DSDN-Folge!