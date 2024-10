Alles, was du über Zimt wissen solltest

Ceylon-Zimt ist genau genommen der „Echte Zimt“ und wird aus der Rinde des Cinnamomum verum Baumes hergestellt, der vor allem in Sri Lanka wächst. Die Zimtstangen des Ceylon-Zimt erkennst du daran, dass sie etwas kleiner und vor allem feiner gerollt sind – meist auch in mehreren, dünnen Rindenschichten, die ineinandergesteckt werden.

Frisch gemahlen kann Zimt sein Aroma am besten entfalten. Deshalb bietet es sich gerade für Kuchen, Kekse und anderes Gebäck an, Zimtpulver zu verwenden oder die Zimtstangen kurz vor der Verwendung zu mahlen.

Positive Eigenschaften von Zimt

Zimt soll gesundheitsfördernd sein. Studien weisen beispielsweise darauf hin, dass Zimt sich positiv auf den Blutzuckerspiegel auswirken und den Cholesterinspiegel senken kann. Außerdem soll Zimt die Darmtätigkeit anregen, wodurch Völlegefühl und Blähungen vorgebeugt werden könnten. Außerdem hat das ätherische Öl Eugenol, das in Zimt enthalten ist, eine desinfizierende Wirkung. Die enthaltenen Antioxidantien können deine Körperzellen schützen und unterstützen so dein Immunsystem. Zimt ist also ein wahrer Allrounder – sollte aber nur in Maßen konsumiert werden!