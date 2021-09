1 Tag lang Pfand sammeln: Wie heftig ist das und was verdient man?

Sebastian Meinberg ist einen Tag lang als Pfandsammler unterwegs und will so viele Pfandflaschen wie möglich sammeln. Er stellt sich den Blicken und Reaktionen der Passant*innen und muss am Ende das gesammelte Pfand einlösen. Dabei fragt er sich: Wie hart ist der Alltag als Pfandsammler*in und wie geht die Gesellschaft mit diesen Personen um? Wer sind eigentlich die Menschen, die Pfandflaschen sammeln und warum machen sie das? Dazu trifft er Maria, die auf das Pfandsammeln angewiesen ist – und die am Ende von Meinis Selbstversuch den Erlös seiner gesammelten Pfandflaschen bekommt. Wie viel er wohl verdient hat? Das erfahrt ihr in dieser PULS Reportage!