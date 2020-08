Kollege gesucht: Augenärztin bietet 3000 Euro Finderlohn!

Seit einem Jahr sucht Augenärztin Friederike Sorgenfrei nun schon nach einer neuer Kollegin oder einem neuen Kollegen, der sie in ihrer Praxis im Bayerischen Wald unterstützen möchte. Dafür greift sie jetzt zu einem ungewöhnlichen Mittel: Sie setzt einen Finderlohn aus - 3000 Euro!

"Wir haben es erst ganz klassisch versucht: mehrere Anzeigen im Ärzteblatt, dann eine Vermittlungsagentur, ich habe Assistenzärzte an Kliniken angeschrieben, aber das hat alles nicht funktioniert.", sagt Friederike Sorgenfrei bei den BAYERN 3 Ferienfrühaufdrehern. Noch hat die Augenärztin Unterstützung von ihrem Vater, aber der ist schon 72 Jahre alt und möchte sich langsam in den Ruhestand verabschieden. Deshalb jetzt also der Versuch mit dem Finderlohn. 3000 Euro für die erfolgreiche Vermittlung eines Augenarztes.

Es muss ja irgendwie irgendjemand irgendjemanden kennen, der wieder jemanden kennt, der sich diesen Job vorstellen kann. Bislang hat aber leider noch niemand den Sprung zu uns in den Bayerischen Wald geschafft nach Waldkirchen. Es sind alle willkommen: Mann, Frau, Divers. Hauptsache Augenarzt!"

Der Ärztemangel auf dem Land ist ein bekanntes Problem. Findet ein niedergelassener Arzt einen Nachfolger für seine Praxis, dann ist es meist das eigene Kind, das auch Medizin studiert hat. Ansonsten wird es schwierig.

"Von der Ausstattung sind wir hier aufgestellt wie in einer guten Klinik. Da müssen wir uns nicht verstecken, was die medizinischen Geräte und so betrifft. Wir haben ein tolles, junges Team. Die Landschaft hier ist der Wahnsinn. Hier machen andere Leute Urlaub."

Also: Wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, der Augenarzt ist - die Bewerbung schreibt ihr einfach an: info (at) dr-sorgenfrei.de