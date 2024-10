Ab welchem Alter kann mein Kind allein zu Hause bleiben? 

Schnell mal zum Supermarkt oder kurz mal im Keller was suchen? Ab wann dürfen Kinder allein zu Hause bleiben und vor allem wie lange? Hier erfahrt ihr, was ihr beachten müsst, um eure Kinder sicher allein zu lassen:

Das eigene Kind mal kurz zu Hause lassen, vor allem das allererste Mal, ist für viele Eltern ein großes Thema. Auf der einen Seite soll das Kind lernen, selbstständig zu werden. Auf der anderen Seite will man das Kind keiner Gefahr aussetzen.

Gesetzliche Grundlage

Das Gesetz bietet auch keine genauen Angaben. Da heißt es nur, dass Eltern „die wachsende Selbstständigkeit ihrer Kinder berücksichtigen“ sollen.

Was genau bedeutet das also? Ihr kennt euer Kind und die Entwicklung eures Kindes am besten. Deshalb liegt es auch an euch abzuwägen, in welchen Situation euer Kind allein bleiben kann oder wann es euer Kind überfordert.

Grobe Orientierung nach Alter

Wenn ihr trotzdem eine grobe Orientierung haben wollt, empfehlen Pädagogen und die Bundeskonferenz für Erziehungsberatung folgendes:

Bis 3 Jahre : Kinder sollten niemals unbeaufsichtigt sein.

: Kinder sollten niemals unbeaufsichtigt sein. Ab 4 Jahren : Kinder können für 15 bis 30 Minuten allein spielen, wenn Eltern in der Nähe sind.

: Kinder können für 15 bis 30 Minuten allein spielen, wenn Eltern in der Nähe sind. Ab 7 Jahren: Kinder können bis zu zwei Stunden allein zu Hause bleiben.

Wichtig ist, dass ihr als Eltern individuell schaut, ob euer Kind in der Lage ist, Absprachen einzuhalten, Hilfe zu holen und Risiken zu erkennen.

Spielen ohne Eltern: Was ist erlaubt?

Kinder im Vorschulalter sollten nicht unbeaufsichtigt auf den Spiel- oder Fußballplatz gehen. Bei Schulkindern ist es wichtig, dass die Eltern den Entwicklungsstand berücksichtigen und klare Regeln festlegen, bevor sie ihr Kind allein losziehen lassen.

Kinder nicht überfordern: Aufsicht durch ältere Geschwister

Die Frage, ob jüngere Kinder mit älteren Geschwistern allein bleiben dürfen, ist knifflig. Es kommt darauf an, wie gut sich die Geschwister verstehen. Wenn häufig Streit herrscht, sollte man vorsichtig sein. Ältere Geschwister sollten sich nicht überfordert fühlen und klar wissen, wie lange sie die Aufsicht übernehmen sollen.

Vorbereitung und Nachbesprechung

Bevor ihr euer Kind allein lässt, ist ein ruhiges Gespräch wichtig. Fragen wie „Traust du dir das zu?“ oder „Was machst du, wenn jemand an der Tür klingelt?“ helfen, herauszufinden, ob das Kind bereit ist. Es ist auch sinnvoll, nach dem ersten Alleinbleiben mit dem Kind darüber zu sprechen, wie es die Situation erlebt hat.